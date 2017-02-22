Служба безопасности Украины допускает российский след в закупке военнослужащим-контрактником 12 автоматов Калашникова и снайперской винтовки для применения во время мирных акций Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом на брифинге заявили начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук и начальник Главного управления военной контрразведки ОКР СБУ Сергей Левченко, сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время спецоперации оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе военнослужащего-контрактника, который настойчиво искал возможность приобрести значительное количество стрелкового оружия», - сообщил Ткачук.

По его словам, в результате злоумышленник оплатил и получил 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова. «Хотя его планы относительно оружия были более грандиозными – он намеревался закупать оружие десятками единиц», - отметил Ткачук. Автоматы и винтовки злоумышленник планировал переправить в Киев для применения во время массовых мероприятий в период с 20 по 22 февраля. Во время контролируемой закупки оружия он был задержан оперативниками военной контрразведки.

«Лицо злоумышленника очень интересное. Он является сторонником ультраправого фанатского движения, пропагандирует идеи панславизма. Кроме того, контрактник, по оперативным данным и со своих слов, поддерживает идеологию создания фейковых псевдогосударственных образований», – сказал начальник аппарата председателя СБУ.

Ткачук отметил, что все действия и намерения преступника находились под полным контролем военных контрразведчиков и тщательно документировались в ходе негласных следственных действий. «Мы знали его каждый шаг и все планы. Нам было точно известно конкретное место получения оружия; место, где он хотел его временно спрятать и как переправить в столицу», - в свою очередь сообщил Левченко.

Он подчеркнул, что прихоти злоумышленника не ограничивались автоматами. «Контрактник хотел также приобрести весьма специфические образцы вооружения - бесшумные снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы российского производства», - отметил Левченко.

Он еще раз привлек внимание представителей СМИ к конкретной дате - преступник особенно подчеркивал, что оружие должно быть у него максимум до 20 февраля. В настоящее время следователями военной прокуратуры открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Статья может быть переквалифицирована в ходе следственных действий, которые продолжаются.

Также СБУ рассматривает возможный пророссийский след в подготовке этого преступления.

Напомним, 21 февраля сотрудники Военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали военнослужащего-контрактника ВМС, который пытался доставить в Киев 12 автоматов Калашникова и винтовку СВД для применения 22 февраля на Майдане.