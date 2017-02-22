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Под стенами Верховной Рады проходит митинг участников Марша национального достоинства, передает корреспондент ForUm’а.

На площади Конституции собрались активисты ВО «Свобода», «Правого сектора» и партии «Национальный корпус». Она держат в руках национальные флаги и символику своих организаций.

Со сцены, установленной возле здания парламента, выступают организаторы акции.

Ситуация на площади спокойная. Верховная Рада находится под усиленной охраной.

Позже некоторые участники марша зажгли дымовые шашки и фаеры. 

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в центре столицы в 11:00 начался Марш национального достоинства. 

Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, чтобы объявить власти ультиматум.

Охрану правопорядка в Киеве обеспечивают около 6 тысяч правоохранителей. 
Мария Пастернак, ForUm

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