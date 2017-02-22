Под стенами Верховной Рады проходит митинг участников Марша национального достоинства, передает корреспондент ForUm’а.
На площади Конституции собрались активисты ВО «Свобода», «Правого сектора» и партии «Национальный корпус». Она держат в руках национальные флаги и символику своих организаций.
Со сцены, установленной возле здания парламента, выступают организаторы акции.
Ситуация на площади спокойная. Верховная Рада находится под усиленной охраной.
Позже некоторые участники марша зажгли дымовые шашки и фаеры.
Как ранее сообщал ForUm, сегодня в центре столицы в 11:00 начался Марш национального достоинства.
Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, чтобы объявить власти ультиматум.
Охрану правопорядка в Киеве обеспечивают около 6 тысяч правоохранителей.
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