также в разделеПротесты
МВД поблагодарило активистов за мирный Марш достоинства 24
Автомобилисты заблокировали дороги к границе с Польшей, Румынией и Словакией 362
Полиция: Марш достоинства прошел мирно 53
Марш национального достоинства в Киеве завершился 1513
Участники Марша национального достоинства митингуют под ВР 3105
На Институтской собираются участники Марша национального достоинства 315
Сторонники блокады Донбасса пришли под ВР 135
Под Кабмином снова митингуют автомобилисты, Нацгвардия усилила охрану 135
Автомобилисты продолжат блокировать въезды в Киев до 20:00 1272
В МВД заявляют, что въезды в Киев заблокировали из-за «ржавого автопарка» 194
Участники автоблокады митингуют под Кабмином 97
Полиция: Автомобильная блокада Киева проходит без грубых нарушений 1082
Протестующие освободили еще одну полосу на Одесской трассе 95
Блокада автомобилистов: на въездах в Киев подожгли покрышки 3376
Автомобилисты перекрыли въезды в Киев 583
Автомобилисты заблокировали движение по Грушевского 209
Митингующие разблокировали движение по Крещатику 50
Вкладчики «Михайловского» перекрыли Крещатик 121

Организаторы Марша национального достоинства выступают против подписания меморандума с Международным валютным фондом и свободного рынка земли.

Об этом, передает корреспондент ForUm’а, в кулуарах парламента заявил народный депутат, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

«Я не очень часто появляюсь в Верховной Раде, поэтому, думаю, что для меня они самые серьезные (заявления.- Ред.). Это красная линия, за которую мы не собираемся выходить и не собираемся давать Раде выходить за нее. Мы прекрасно понимаем, что сегодня большинство вещей, о которых общество говорит в Раде, касается так называемого меморандума с МВФ. И мы не обвиняем международную финансовую структуру. Мы обвиняем нашу власть, которая хочет подписать такой, фактически, экономический смертельный приговор стране. Мы хотим показать четко, что это красная линия и, что они ее не перейдут», - завил он.

По его словам, они настроены абсолютно решительно: от работы Верховной Рады до давления на улице.

Также, по его словам, не допустимо, если в Украине будет свободный рынок сельскохозяйственных земель.

«Чтобы рынок сельскохозяйственных земель не был открыт ни в коем случае. Чтобы не было речи ни о какой приватизации стратегических предприятий, которые остались в государственной собственности. Тарифы и т.п.», - добавил он.

На уточнение журналистов о том, что он имеет в виду под заявлениями о возможности перезагрузить власть, Билецкий отметил: «Я имею в виду, что легитимность власти – это, в первую очередь, даже не выборы, а поддержка людей. Сейчас поддержка всех органов власти – Президента, премьера, а, тем более, Верховной Рады – практически равна нулю или очень быстро стремиться к нулю. Она фактически уже нелегитимна в душах людей. Поэтому, если нелегитимная власть будет делать такие нелегитимные вещи, она очень быстро закончится так, как все произошло три года назад. И для того, чтобы этого не произошло нам еще, кстати, нужен полноценный реальный, а не виртуальный абсолютно закон об импичменте президента», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в центре столицы в 11:00 начался Марш национального достоинства, организованный ВО «Свобода», «Правым сектором» и партией «Национальный корпус». . 

Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, где провели митинг.
Мария Пастернак, ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

281
Теги
Ботинки зимние