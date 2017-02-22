Организаторы Марша национального достоинства выступают против подписания меморандума с Международным валютным фондом и свободного рынка земли.

Об этом, передает корреспондент ForUm’а, в кулуарах парламента заявил народный депутат, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

«Я не очень часто появляюсь в Верховной Раде, поэтому, думаю, что для меня они самые серьезные (заявления.- Ред.). Это красная линия, за которую мы не собираемся выходить и не собираемся давать Раде выходить за нее. Мы прекрасно понимаем, что сегодня большинство вещей, о которых общество говорит в Раде, касается так называемого меморандума с МВФ. И мы не обвиняем международную финансовую структуру. Мы обвиняем нашу власть, которая хочет подписать такой, фактически, экономический смертельный приговор стране. Мы хотим показать четко, что это красная линия и, что они ее не перейдут», - завил он.

По его словам, они настроены абсолютно решительно: от работы Верховной Рады до давления на улице.

Также, по его словам, не допустимо, если в Украине будет свободный рынок сельскохозяйственных земель.

«Чтобы рынок сельскохозяйственных земель не был открыт ни в коем случае. Чтобы не было речи ни о какой приватизации стратегических предприятий, которые остались в государственной собственности. Тарифы и т.п.», - добавил он.

На уточнение журналистов о том, что он имеет в виду под заявлениями о возможности перезагрузить власть, Билецкий отметил: «Я имею в виду, что легитимность власти – это, в первую очередь, даже не выборы, а поддержка людей. Сейчас поддержка всех органов власти – Президента, премьера, а, тем более, Верховной Рады – практически равна нулю или очень быстро стремиться к нулю. Она фактически уже нелегитимна в душах людей. Поэтому, если нелегитимная власть будет делать такие нелегитимные вещи, она очень быстро закончится так, как все произошло три года назад. И для того, чтобы этого не произошло нам еще, кстати, нужен полноценный реальный, а не виртуальный абсолютно закон об импичменте президента», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в центре столицы в 11:00 начался Марш национального достоинства, организованный ВО «Свобода», «Правым сектором» и партией «Национальный корпус». .

Участники марша прошли по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, где провели митинг.