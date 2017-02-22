Движение автотранспорта по улице Институтской в Киеве снова перекрыто, у верхнего выхода из станции метро «Крещатик» собираются участники Марша национального достоинства, передает корреспондент ForUm’а.
Вдоль улицы Институской дежурят патрульные машины и представители правоохранительных органов.
Также в правительственном квартале дежурят кареты скорой медицинской помощи.
Здание парламента находится под усиленной охраной.
Напомним, сегодня, 22 февраля, в центре столицы в 11:00 запланировано начало Марша национального достоинства, организованного ВО «Свобода», «Правым сектором» и партией «Национальный корпус».
По информации организаторов, участники марша пройдут по аллее Небесной Сотни через улицу Институтскую к Верховной Раде, чтобы объявить власти ультиматум.
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