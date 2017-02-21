Лидер радикальной организации «Белый молот» Владислав Горанин, которого 20 февраля похитили трое мужчин, утверждает, что их целью было вынудить его «не выводить людей на Майдан». Об этом Горанин сказал в своем видеообращении.

«Меня на углу улиц Васильковской и Стельмаха похитили три человека, кричали «стоять СБУ», хотя СБУ утверждают, что они не причастны к этому. Сейчас мы будем ехать по маршруту разбираться, камеры поднимать, которые снимали момент похищения», - рассказал Горанин, сообщает LIGA.net.

По его словам, ему и его семье угрожали. «Начали говорить, чтобы я не выводил людей на Майдан. Угрожали, что меня сломают, что уничтожат мою семью», - сказал Горанин.

«Мое намерение было вывезти семью, потому что такая ситуация происходит, что угрожают жизни моей семье, и идти на Майдан делать революцию. Но мы встретились с Николаем (Коханивским, - ред.), ситуация несколько прояснилась…» - добавил Горанин.

Напомним, ранее в «Белом молоте» сообщили о похищении Горанина на пересечении улиц Васильковская и Стельмаха.

В то же время в СБУ отрицают причастность к задержанию его задержанию.