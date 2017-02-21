также в разделеОбщество
В Ривном ограбили журналистов «1+1» 15
«Гумконвой» РФ привез на Донбасс военный автомобиль РХБ-защиты 45
Рада разрешила выделить землю под мемориал Небесной Сотне 33
Раненый в Авдеевке спасатель умер в больнице 17
«Разборки» в Кропивницом: у суда произошла перестрелка 32
Лесника-взяточника резиденции «Залесье» отправили под домашний арест 16
Электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено 14
Россия отправила на Донбасс 60-й «гумконвой» 25
20 февраля. Картина дня 118
СБУ задержала чиновника, пытавшегося сбежать в Крым с госденьгами 173
Винницких полицейских подозревают в истязании человека 32
В Facebook появилась фейковая страница Луценко 36
НАБУ допросило Ахметова по делу «пленок Онищенко» 66
Батальон «Гиви» возглавил 26-летний «Сынок» 128
Аваков назвал Артеменко безответственным маргиналом 34
Шевченковскую премию по литературе получил Иван Малкович 31
В Авдеевке нашли упавший российский беспилотник 148
ФСБ отказалась приобщать справку Минобороны к делу Сущенко 22

В Службе безопасности Украины отрицают причастность к задержанию координатора организации «Белый молот» Владислава Горанина. Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская.

Служба безопасности Украины не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации «Белый молот» Владислава Горанина», - написала она в Facebook.

Ранее в «Белом молоте» сообщили о похищении Горанина на пересечении улиц Васильковская и Стельмаха.

«На Горанина напали, скрутили и затолкали в машину. Свидетели очевидцы утверждают, что мужчины душили Горанина и кричали при этом «стоять, СБУ», - заявили в организации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Ботинки зимние