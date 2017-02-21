В Службе безопасности Украины отрицают причастность к задержанию координатора организации «Белый молот» Владислава Горанина. Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская.
Служба безопасности Украины не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации «Белый молот» Владислава Горанина», - написала она в Facebook.
Ранее в «Белом молоте» сообщили о похищении Горанина на пересечении улиц Васильковская и Стельмаха.
«На Горанина напали, скрутили и затолкали в машину. Свидетели очевидцы утверждают, что мужчины душили Горанина и кричали при этом «стоять, СБУ», - заявили в организации.
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