Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко требует от депутата от РПЛ Андрея Артеменко сдать мандат после его заявления по аренде Крыма и плану по снятию санкций США с РФ. Об этом Ляшко заявил в кулуарах Рады перед заседанием согласительного совета Рады.

«Он не должен быть членом фракции «Радикальной партии» и не имеет права представлять «Радикальную партию». То, что произошло, я считаю, что это дискредитация Украины, это дискредитация нашей команды. Поэтому я считаю, если Артеменко рассказывает, что он новый политик, который хочет дружить с Путиным, хочет с Россией дружить, сложи мандат и иди дружи, куда хочешь. В «Радикальной партии» дружат только с украинцами. В «Радикальной партии» отстаивают только радикальные интересы Украины. Мы территориями не торгуем, ни Крымом, ни Донбассом. И каждый, кто не поддерживает нашу политику, не может быть с нами. Поэтому я требую от Андрея Артеменко сложить депутатский мандат», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам нардепа, сегодня в 15:00 состоится заседание фракции, куда приглашен Артеменко. «Будем обсуждать этот вопрос и, в том числе, решать кадровые предложения. Вплоть до исключения из фракции... Наши позиции кардинально расходятся», - заявил Ляшко.

По словам лидера фракции, он уже имел разговор с депутатом.

«Я ему сказал, то, что он сделал, — это не достойно, это вредит интересам Украины... Я считаю, что это абсолютно неприемлемо для народного депутата Украины. Это как Савченко №2. Поэтому Андрей Артеменко, если у него есть чувство достоинства, ответственности, если он готов отстаивать свои позиции, а не держаться за мандат, должен его немедленно сложить... Я как лидер фракции «Радикальной партии» требую от Артеменко сложить мандат. Его мотивы меня не интересуют», - сказал Ляшко.

Напомним, Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.