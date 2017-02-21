Народный депутат Украины Андрей Артеменко, передавший советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну план об «аренде Крыма» и отмене санкций против России, не собирается слагать мандат и будет оставаться внефракционным.
Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам, передает УНИАН.
Комментируя требование Радикальной партии о сложении им мандата, Артеменко сказал: «Я вчера общался со своей женой, со своими родителями, с друзьями. И то, что в течение вчерашнего дня я получил тысячи, десятки тысяч сообщений в поддержку наших мирных инициатив, убеждает меня в том, что сейчас единственная возможность и единственная площадка для достижения главной моей цели – это парламент».
Артеменко также отметил, что для его окончательного исключения из фракции Радикальной партии необходимо, чтобы спикер зачитал с трибуны соответствующее заявление. «После того я, конечно, остаюсь внефракционным депутатом», - сказал он.
Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат из фракции «Радикальной партии» Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.
20 февраля «Радикальная партии» исключила Артеменко из состава фракции.
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