В Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Харьковской и Ривненской областях зафиксированы вспышки африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«Согласно оперативной информации, с 16 февраля в личных подсобных хозяйствах граждан в пгт Захаровка (Одесская область), пгт Великая Александровка, с. Акимово, с. Тишки (Зеньковский и Лубенский районы Полтавской области), с. Бакшеевка (Волчанский район, Харьковская область) и с. Дядьковичи (Ривненский район, Ривненской области) была зарегистрирована гибель свиней», – говорится в сообщении.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе был установлен диагноз – африканская чума свиней.

Кроме того, 19 февраля ДНК вируса АЧС был выявлен при исследовании биоматериала, отобранного от погибшего дикого кабана в ООО «Специализированное лесоохотничье научно-исследовательское природозаповедное хозяйство «Черный лес» (содержание в вольерах) в селе Рыбное Тысменицкого района Ивано-Франковской области.

На территории Ивано-Франковской области АЧС выявлена впервые.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.