Российская Федерация дала гражданство еще двум сотрудникам Киевского спецподразделения «Беркут». Об этом сообщил в интервью Укринформу руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Недавно поступили ответы касательно еще двух беркутовцев. Они получили российское гражданство. То есть теперь гражданство РФ имеют уже 14 беркутовцев и 2-м предоставили убежище», - сказал он.

Горбатюк рассказал, что Генпрокуратура РФ отказалась их выдать, но сообщила, что готова принять уголовные производства для расследования в рамках существующей международной практики. «Но мы утверждаем, что беркутовцы не лишались гражданства Украины и соответственно безосновательно приобрели гражданство России. Мы и в дальнейшем имеем право привлекать их к ответственности и применять к ним процедуру так называемого заочного судопроизводства», - отметил он.

В то же время руководитель Департамента спецрасследований подчеркнул, что в действующий закон о заочном судопроизводстве необходимо вносить изменения.

«В мае 2016 года в Уголовно-процессуальный кодекс внесли изменения о заочном судопроизводстве, которые ввели временную процедуру сроком до 15 апреля 2017 года. В этих изменениях определено, что одним из оснований для начала процедуры специального расследования является, когда лицо пребывает в розыске шесть месяцев или подтверждено его пребывание на территории другой страны. Формально беркутовцев и других разыскиваемых лиц можно заочно судить по этой норме. Но я обращаю внимание, что она прописана таким образом, что создает предпосылки для отмены приговора как незаконного исключительно из-за нарушения процедуры, в частности из-за наличия признаков выборочного правосудия», - считает он.

«Эти нарушения требований Конституции и Конвенций о правах человека создают основания для признания незаконными приговоров украинских судов в Европейском суде по правам человека. И это с учетом того, что Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено возвращение дел на доследование после того, как они направлены в суд. То есть, если дело разваливается в суде, можно только либо закрыть его, либо вынести оправдательный приговор, и дополнительных доказательств по нему не соберешь, и предыдущие огрехи исправить крайне трудно», - добавил он.

Напомним, в январе стало известно, что Россия предоставила гражданство бывшему командиру специальной роты специального подразделения «Беркут» Дмитрию Садовнику и 9 бывшим бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников «Беркута» Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 г. Садовник был отпущен судом под домашний арест, а 3 октября 2014 года экс-командир спецроты «Беркута» сбежал.

В начале февраля начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что РФ отказала в экстрадиции 12 экс-беркутовцев в связи с предоставлением им гражданства.