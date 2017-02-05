Россия отказала в экстрадиции 12 бывшим бойцам роты специального подразделения МВД «Беркут», так как ими было получено российское гражданство. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире 112 Украина.

«Это мы говорим об эпизоде ​​20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 беркутовцам, 5 из которых находятся под стражей. Другие в розыске. Учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, мы направили запросы об их экстрадиции. На сегодняшний день пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них – право на временное проживание», - сказал Горбатюк.

Он также отметил, что экс-командир спецроты «Беркут» Дмитрий Садовник, получил российское гражданство через полтора месяца, после того, как сбежал из-под домашнего ареста в Украине.

«Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года получил гражданство, то есть через полтора месяца. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос», - отметил Горбатюк.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что по экстрадиции остальных экс-беркутовцев ответа от РФ пока не поступало.

Напомним, в январе стало известно, что Россия предоставила гражданство бывшему командиру специальной роты специального подразделения «Беркут» Дмитрию Садовнику и 9 бывшим бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников «Беркута» Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 г. Садовник был отпущен судом под домашний арест, а 3 октября 2014 года экс-командир спецроты «Беркута» сбежал.