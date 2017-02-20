Следственное управление ФСБ отказалось приобщать к делу задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко официальную справку Главного управления разведки Министерства обороны Украины о том, что он не проходил у них службу.

Об этом сообщил адвокат украинца в Facebook.

«Следственное управление ФСБ, которое ведет дело украинского журналиста Романа Сущенко, отказалось приобщать официальную справку ГУР МОУ о том, что Сущенко службу там не проходил. Это так дела ведутся в РФ. И ведь сугубо процессуально пытаемся трудиться. Все по УПК. Так что только международное давление и шествия. Остальное иллюзии», - написал Фейгин.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

25 января 2017 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.