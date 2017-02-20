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Европейский Союз дополнительно выделит 18 млн евро для гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Єврокомісар Стиліанідіс в Бахмуті: радий оголочити, що ЄС виділяє додатково €18 млн для гумдопомоги для українських громадян <a href="https://twitter.com/StylianidesEU">@StylianidesEU</a> <a href="https://t.co/oPabwesfbr">pic.twitter.com/oPabwesfbr</a></p>&mdash; EU Delegation UA (@EUDelegationUA) <a href="https://twitter.com/EUDelegationUA/status/833669749477429249">20 февраля 2017 г.</a></blockquote>
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«Еврокомиссар Стилианидис в Бахмуте: рад объявить, что ЕС выделяет дополнительно €18 млн для гумпомощи для украинских граждан», - говорится в сообщении.

Он отметил, что новый пакет помощи будет направлен на обеспечение неотложных гуманитарных потребностей на востоке Украины.

В Еврокомиссии также отметили, что начиная с 2014 года ЕС и страны-члены уже выделили Украине 399 млн евро гуманитарной помощи, которая поступила на пострадавшие от конфликта территории.
ForUm

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