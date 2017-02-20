также в разделеСтолица
Во время вчерашних столкновений в центре Киева пострадали 3 полицейских 2398
Полиция освободила всех задержанных во время столкновений в центре Киева 187
В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией 1150
Правопорядок на улицах Киева обеспечивают 6,5 тысячи полицейских 107
Квест в «группе смерти»: в Киеве полицейские спасли школьницу от самоубийства 445
Центр Киева перекроют для транспорта на 5 дней 76
В киевском метро впервые построят вертикальные тоннели 166
Суд арестовал ТРЦ «Караван» 102
Киев планирует увеличить матпомощь участникам АТО 72
Экс-сотрудник СБУ получил 13 лет тюрьмы за убийство 50
Обмен «по выгодному курсу»: в Киеве у мужчины отобрали миллион 90
Дельцы продали помещение возле Бессарабки по поддельным документам 56
В годовщину Майдана на улицы Киева выведут 6 тысяч правоохранителей 38
Шкиряк: 18-22 февраля в Киеве будет повышен уровень террористической угрозы 59
Трое нападавших на Вятровича задержаны 69
Над Домом профсоюзов снесли незаконную надстройку 41
В центре Киева неизвестные напали на Вятровича 103
В Киеве из авто нардепа украли сумку и ноутбук 56

Против шестерых участников акции протеста, которые были задержаны во время вчерашних столкновений между митингующими и правоохранителями на Европейской площади, составили административные протоколы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В результате столкновения на контрольно-пропускном пункте, установленном возле Европейской площади, в территориальное управление полиции доставили шестерых человек. После установления их личных данных правоохранители составили административные протоколы: на пятерых – по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях, еще одного – по ст. 173 КУоАП», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным главка, в дежурную часть киевской милиции поступили сообщения о том, что шесть человек обратились к врачам с телесными повреждениями.

Все материалы зарегистрированы и будут направлены в органы прокуратуры для принятия решения.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 19 февраля, на улице Институтской и Европейской площади в Киеве произошли потасовки между сторонниками блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса и правоохранителями.

Несколько протестующих были задержаны полицией. Среди них - председатель Организации украинских националистов Николай Коханивский.

Позже все задержанные были освобождены.

По данным главы Национальной полиции Сергея Князева, во время столкновений пострадали 3 полицейских. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние