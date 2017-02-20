Премьер-министр Владимир Гройсман призвал сторонников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса к профессиональному обсуждению данной проблемы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Представители авторитетных общественных организаций сформулировали свою позицию по решению вопросов, связанных с так называемой «угольной блокадой». Могу соглашаться или не соглашаться с конкретными оценками и рекомендациями, сформулированными в заявлении, но не могу не согласиться с принципиальной позицией – нужно нам всем определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий. Только тогда можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере», – отметил он.

По словам премьера, все государственные институты и политические силы, которые имеют отношение к этим вопросам, должны сделать это вместе и совместно взять на себя ответственность за реализацию конкретного плана действий как в законодательной, так и исполнительной плоскости. «Не следует умалять сделанное – в сфере энергетики и обретения Украиной энергетической независимости в самом деле много сделано за последние годы, но консолидированная позиция позволит всем нам этот процесс ускорить. Поэтому призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем – к профессиональному обсуждению и совместной работе. Правительство готово стать площадкой для такой работы», – подчеркнул Гройсман.

«А по текущей ситуации, вызванной блокадой, то хочу еще раз подтвердить – правительство прилагает и приложит все усилия, чтобы минимизировать последствия этой кризисной ситуации, но сегодня она работает не в интересах государства и не в интересах людей», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог.

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.