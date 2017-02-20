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Председателя Организации украинских националистов Николая Коханивского и других сторонников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, которые были задержаны вчера во время потасовки с  правоохранителями в центре Киева, выпустили из Деснянского райотдела полиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Он также отметил, что полиция освободила всех задержанных активистов.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 19 февраля, на улице Институтской в Киеве произошла потасовка между сторонниками блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса и правоохранителями.

Несколько протестующих были задержаны полицией. Среди них - председатель Организации украинских националистов Николай Коханивский.

Кроме того, в ходе столкновений на Европейской площади участников акции протеста с правоохранителями пострадал полицейский.
ForUm

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