Во время вчерашних столкновений с участниками акции протеста в центре Киева пострадали 3 полицейских. Об этом в Twitter сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Вчера во время охраны общественного порядка девушке-полицейской сломали пальцы. Другому – руку. У третьего – закрытая черепно-мозговая травма и сломанный нос. Проведал их в больнице. Они держатся достойно», – написал он

Учора під час ОГП дівчині-поліцейській зламали пальці.Іншому–руку.У третього–ЗЧМТ і зламаний ніс.Провідав їх у лікарні.Вони тримаються гідно pic.twitter.com/P1TsLU20pT — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 февраля 2017 г.

В то же время в отдел6 коммуникации полиции Киева сообщили, что по факту травмирования правоохранителей при исполнении служебных обязанностей начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 19 февраля, на улице Институтской и Европейской площади в Киеве произошли потасовки между сторонниками блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса и правоохранителями.

Несколько протестующих были задержаны полицией. Среди них - председатель Организации украинских националистов Николай Коханивский.

Позже все задержанные были освобождены.