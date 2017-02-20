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Во время вчерашних столкновений с участниками акции протеста в центре Киева пострадали 3 полицейских. Об этом в Twitter сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев. 

«Вчера во время охраны общественного порядка девушке-полицейской сломали пальцы.  Другому – руку. У третьего – закрытая черепно-мозговая травма и сломанный нос. Проведал их в больнице. Они держатся достойно», – написал он

В то же время в отдел6 коммуникации полиции Киева сообщили, что по факту травмирования правоохранителей при исполнении служебных обязанностей начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 19 февраля, на улице Институтской и Европейской площади в Киеве произошли потасовки между сторонниками блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса и правоохранителями.

Несколько протестующих были задержаны полицией. Среди них - председатель Организации украинских националистов Николай Коханивский.

Позже все задержанные были освобождены.
ForUm

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