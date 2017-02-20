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Обвинительные акты по 220 гражданам, проходящим по производствам, связанным с событиями Революции Достоинства, направлены в суд.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, представив соответствующую инфографику.

«Привлечение к ответственности высокопоставленных организаторов, которые скрываются в РФ, начнем сразу после уточнения закона об особенностях заочного осуждения, который находится в парламенте», - отметил Луценко.

По данным генпрокурора, по состоянию на 15 февраля органы прокуратуры расследуют 259 производств относительно преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.

В «делах Майдана» сообщено о подозрении 353 лицам, из них Генпрокуратурой – 201 лицу. Это в частности, 34 высокопоставленных чиновника, 127 – правоохранителей и 32 «титушки».

Также в суд направлено 142 обвинительных акта по 220 гражданам, которых проходят по «производствам Майдана».

Кроме того, Луценко обнародовал список из 10 высокопоставленных чиновников, которые проходят по нескольким производствам, связанным с притеснениями и расстрелом участников Майдана.
ForUm

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