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Процесс подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение-2017» в Украине является контролируемым и идет в плановом режиме.

Об этом заявила в.и.о. председателя правления ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Анна Бычок на брифинге 16 февраля, передает УНИАН.

По ее словам, частичные кадровые изменения в команде никоим образом не повлияют на выполнение обязательств НОТУ по организации и проведению «Евровидения-2017» в Украине.

«На места менеджеров, которые покинули проект, уже найдена замена. Это заняло у нас около 72 часов», - сказал заместитель руководителя ПАО НОТУ Павел Грыцак.

Так, по словам Грицака, это связано со значительной поддержкой со стороны всех властных структур Украины и Киева, а вторая причина – люди, которые ушли, не телевизионно-производственная команда.

«Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку. Поскольку кадровые изменения требуют одобрения со стороны Европейского вещательного союза, предложения по кандидатурам на замещение должностей в команде подготовки к «Евровидению-2017» направлены на утверждение ЕВС», - отметил он.

Напомним, 13 февраля исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

В свою очередь вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения конкурса.
ForUm

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