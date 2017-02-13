Никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Для проведения песенного конкурса правительство выделило 455 млн гривен из государственного бюджета, а Киев - 200 млн гривен, принят устав НОТУ, ряд правительственных постановлений и другие необходимые решения на всех уровнях. Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор «Евровидения-2017» в тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом реализуют совместный план действий по подготовке к песенному конкурсу. Несмотря на ряд проблем, которые были накоплены за предыдущий период, сегодня найдены ключевые решения, созданы условия для эффективного выполнения НОТУ всех задач в рамках подготовки к «Евровидению-2017», – отметил он.

По словам Кириленко, в подготовке к песенному конкурсу задействованы сотни украинских и иностранных специалистов.

«Естественно, что в ходе подготовки к такому масштабному событию в команде НОТУ как общественного вещателя, могут происходить определенные кадровые изменения. Однако, никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса «Евровидение-2017». Он будет проведен качественно и в полном соответствии с высокими стандартами ЕВС и требованиями широкой зрительской аудитории «Евровидения», - отметил вице-премьер-министр.

Как ранее сообщал ForUm, исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.