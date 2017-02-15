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В Организации Объединенных Наций опасаются, что на востоке Украины вновь может произойти серьезная эскалация боевых действий.  Об этом на брифинге в Женеве гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Уолкер, сообщает центр новостей ООН.

Он напомнил, что в ходе последней вспышки насилия в районе городов Авдеевка, Ясиноватая, Макеевка и Донецк в конце января – начале февраля было зарегистрировано около 40 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.

«Крайне интенсивные вооруженные столкновения проходили с 29 января по 3 февраля. В этот период было зарегистрировано 30 тысяч нарушений режима прекращения огня. Обычно столько нарушений отмечается за месяц», - сказал представитель ООН. Он подчеркнул, что ничего подобного не происходило со времени боев в районе Дебальцево в марте 2016 года.

«Я думаю, очень важно понимать, что это не просто перестрелки. Это боевые действия...», - отметил Уолкер. 

По его словам, дистанция «между воюющими сторонами - вооруженными сепаратистами и правительственными войсками» значительно сократилась. «Сейчас они стоят лицом к лицу. Мы также видим наращивание тяжелых вооружений, что является грубым нарушением Минских соглашений», - рассказал Уолкер. 

«Ситуация, конечно, очень напряженная. Вполне может произойти новая эскалация боевых действий, хотя сейчас мы вроде бы наблюдаем затишье. Это, конечно, хорошо, но у нас нет никакой уверенности в том, что оно будет продолжительным», - добавил гуманитарный координатор ООН.

Он сообщил, что гуманитарная ситуация в регионе крайне тяжелая, напомнив о разрушениях важных объектов гражданской инфраструктуры, что привело к тому, что многие местные жители остались без тепла и воды. «Давайте не будем забывать, что температура воздуха в последние несколько недель сохранялась на уровне от минус 10-ти до минус 20-ти градусов по Цельсию», - сказал Уолкер. 

Он сообщил, что на сегодняшний день в районах, подконтрольных правительству Украины, насчитывается от 800 тысяч до миллиона внутренне перемещенных лиц. По его словам, местные власти едва справляются с такой нагрузкой. 

«Мы предполагаем, что примерно 200 тысяч вернулись в неподконтрольные правительству районы», - отметил Уолкер. 

Он напомнил, что в Авдеевке в результате боевых действий были разрушены 200 домов и подчеркнул, что Организация Объединенных Наций делает все возможное для доставки помощи в пострадавшие районы. В этом году ООН удалось отправить в районы, которые не контролируются правительством, уже три гуманитарных колонны. Две последних колонны состояли из 25 грузовиков, везших 20 тонн помощи. 

Представитель ООН предупредил об опасности загрязнения окружающей среды в результате обстрелов. «К примеру, в регионе есть химический завод по производству фенола. И если его обстрелы не прекратятся и завод получит еще больше повреждений, будет нанесен серьезный ущерб окружающей среде. Нам также сообщили о повреждениях, которые получил завод по фильтрации воды», - добавил гуманитарный координатор.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.
ForUm

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