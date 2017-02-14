Вчера, 13 февраля, в городе Доброслав Лиманского района Одесской области по улице Мира произошел взрыв в одноэтажном жилом доме без последующего горения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о взрыве поступило в Службу спасения «101» в 20:20.

В ГосЧС отметили, что на место происшествия прибыла 1 единица пожарно-спасательной техники и 4 человека личного состава. Как выяснилось, в доме проживал арендатор 1966 года рождения, который в момент взрыва находился на работе. В результате взрыва полностью разрушен жилой дом площадью 48 м кв.

Бойцы ГосЧС на месте происшествия проводили разбор конструкций. Погибших и пострадавших нет. Причина взрыва - устанавливается.