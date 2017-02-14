После боев под Авдеевкой члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» массово подают рапорты об увольнении, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«После авдеевских событий наблюдается массовое представление рапортов об увольнении военнослужащими 2 АК ВС РФ. При этом, российское командование пытается решить проблему комплектования личным составом передовых подразделений в т.ч. за счет освобождения преступников, содержащихся в размещенных на временно оккупированных территориях исправительных колониях», – говорится в сообщении.

Также по данным разведки, в воинских частях 2 АК в связи с неудовлетворительными условиями прохождения военной службы продолжаются случаи дезертирства и самовольного оставления мест несения службы. В розыске находятся 63 военнослужащих из состава 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), которые самовольно покинули расположение части.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.