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Признаюсь честно, тема, о которой пойдет речь в этой колонке, не была запланирована. Голосование на сайте показало, что вопрос о том, как взрослому человеку найти свое призвание, свою профессию, остается актуальным и в кризисные времена. Мы не хотим все время пытаться выживать, мы хотим прожить жизнь интересно и значимо.

Изменить планы меня заставила заметка опубликованная в одной из газет (речь идет о статье  в издании «КП в Украине».- Ред.). Если коротко: 25-летняя киевлянка написала в ФБ креативный текст-резюме. И таким способом нашла работу. Из чего человек сделал вывод, что традиционные резюме,  с методичным перечнем умений и достижений,  не нужны, главное, чтобы было креативно. В комментариях грянул хор восхищенных и согласных. А потом такой «креатив» начал массово приходить на мою рабочую почту…

Я давно работаю в сфере рекрутинга, и видела множество разных резюме. Читая их, я определяю не качества человека, а качества сотрудника.  Это может быть очень хороший человек, но для определенной вакансии он просто не подходит.

И сейчас вырисовывается, на мой взгляд, странная и пугающая тенденция. Люди вроде бы, ищут работу, но на самом деле трудиться не хотят.  Они не знают, какую работу ищут, не знают, что хотят делать на новом месте.  Даже если они и придумают себе какой-то образ, например, «хочу быть руководителем», то не думают, что начальнику нужно будет именно работать, а не просто ходить в красивом костюме и кричать на подчиненных.

В результате, тематические сайты заполнены резюме, которые совершенно не соответствуют запросам рынка труда. Яркий пример – героиня статьи. Человек интересно себя описал, отметив, что ищет работу. Да, там есть положительные моменты: уникальность (не все так смогут написать о себе) и элемент игры (квест «найду-не найду»), помноженные на эффект неожиданности. И это даже сработало, девушка нашла работу, чему я искренне рада.

Ужас в том, что у нее появились «последователи». Только вчера пришло сразу несколько, не могу назвать их резюме, рассказов, юмористических текстов. Сразу заметно, что люди писали не от души, а копировали модный стиль. Мало того, что из этих «анекдотов» ничего не понятно о соискателе, так еще и запросы предъявляются неадекватные. Ну как же – человек пошутил и нашел модную крутую работу в ресторанном бизнесе, а чем я хуже? Не важно, что у меня нет соответствующего образования, не важно, что работал я в одной сфере, а теперь резко хочу в другую и т.д. Вот я сейчас пошучу, и все сложится. А кто против – тот «злобный эйчар, наживающийся на бедных соискателях»!

Один раз прочитать такое шутливое представление себя интересно. Но когда эта «псевдолитература» начинает приходить пачками, не выдерживают даже самые стойкие профи.

В каждой  вакансии есть четкие критерии. Моя задача найти человека, им соответствующего. Например, нужен определенный уровень английского, для работы с иностранными партнерами. Как я должна расшифровать фразу соискателя  «меня все понимают»? Кто все? Что понимают?  Заказ в кафе или все же 30-минутную презентацию компании?

Когда резюме неинформативно, современные HR-специалисты идут на страницу соискателя в соцсетях. И если там есть только селфи с бокалом на вечеринках и картинки с котиками, то человек в одно мгновение теряет возможность найти работу. Его, как специалиста, нигде нет – ни в резюме, ни в соцсетях. А «классная девчонка» или «крутой парень» - это, как известно, не профессия. 
ForUm

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