Каждый день я читаю десятки резюме. Они все очень разные. Есть такие, что сразу хочется позвонить и пригласить человека на собеседование. Но есть и те, после которых возникает лишь вопрос – человек сам читал то, что написал?

Резюме могут быть абсолютно разными, тут уже зависит от должности, направления деятельности, отрасли и многого другого. Но есть общие правила, о которых я хочу сейчас рассказать. Некоторые из моих советов абсолютно элементарны, наверняка вы десятки раз их слышали и знаете, но кандидаты почему-то часто ими пренебрегают. А потом удивляются, что не могут найти работу.

Резюме – это ваша «визитная карточка». Тот, кто подбирает персонал, не знает вас лично. Поэтому письмо должно максимально полно отражать опыт работы, профессионализм и все ваши достоинства.

Прежде всего, письмо с резюме должно быть «читабельным». Не надо использовать замысловатые шифры, фоны, странные форматы. Перед тем как отправлять его работодателю, попросите друга, а лучше нескольких, оценить насколько оно легко открывается и удобно читается.

В начале текста всегда должны быть ваши контакты. У работодателя не должно возникать проблем при желании связаться с вами. Он не захочет проходить бесконечные квесты, поэтому нужно указывать не только телефон, но и вайбер, e-mail, скайп и т.д.

Важный момент: если вы указываете номер телефона, то будьте на связи. Звучит несколько анекдотично, но часто по телефону, указанному в резюме, до кандидата невозможно дозвониться. Абонент не в сети или просто не берет трубку. Возникает вопрос: а нужна ли человеку работа и зачем он указал недействующий контакт?

По своему опыту могу сказать, что резюме с фото привлекают больше внимания. Поэтому , наряду с текстом, обязательно отправляйте и фотографию. Но помните, что это все-таки официальное ваше представление себя. Поэтому не стоит выставлять фото с голым торсом и бокалом пива, или в платье с откровенным декольте и вечерним макияжем. Хотя разные бывают вакансии, возможно на некоторые именно такие и надо.

Еще один важный момент: четко определитесь с целью. Какую работу вы хотите найти? В какой компании? В какой должности? Какие обязанности хотите выполнять? Чего хотите добиться? Опишите все свои ожидания сразу, в начале текста.

Очень часто я вижу резюме, в которых, при описании профессионального опыта, скопированы обязанности из должностной инструкции. Этого не стоит делать, выглядит абсолютно непрофессионально. В нашей стране, при одинаковых названиях должности, обязанности могут кардинально отличаться. Поэтому, избегайте общих фраз и формулировок, только конкретные факты и опыт, описываемый в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего места работы.

Описывайте весь свой опыт работы, и официальный, и не официальный. Все что вы знаете, умеете делать, в чем вы считаете себя профессионалом.

Важно указать достижения, которые у вас есть, и сделать это на конкретных примерах и цифрах: увеличили продажи на 50%, создали работоспособную команду в 60 человек и запустили выпуск нового продукта, сократили расходы на производство на 20% и т.д. Все это надо прописать в своем резюме.

Если у вас совсем мало или вообще нет опыта работы, напишите о том, какой вообще деятельностью вы занимались. Возможно, это была стажировка или какой -то проект, общественная или волонтерская работа. Это будет дополнительным плюсом в вашем резюме.

Когда знаний и умений, наоборот, много, то важно не перегрузить резюме. Свои последние места работы описывайте развернуто, более ранние кратко и сжато.

Ваше описание себя не должно напоминать роман. Достаточно нескольких страниц. Конечно, если опыт работы большой, то сложно его уместить на паре листочков. Постарайтесь уложиться, максимум, в четыре страницы. Помните, что на некоторые должности в день приходит около сотни резюме, и громоздкий текст просто не прочитают полностью.

Внимательно изучайте описание понравившейся вакансии. Желательно адаптировать свое резюме под нее, выделить именно те свои знания и навыки, которые нужны именно здесь.

Конечно, это непросто, постоянно переписывать его. Гораздо проще рассылать всем один шаблонный вариант. Но эффект от такой бездумной рассылки будет гораздо меньше.

Составьте несколько резюме для того, чтобы расширить круг поисков. Определите для себя на какие должности вы хотите претендовать и на каждую составьте отдельное.

Еще один очень важный момент: вместе с резюме отправляйте сопроводительное письмо. Но не стандартное, скопированное из Интернета, а от души. Напишите, почему же вы хотите работать именно в этой компании и на этой должности, чем будете полезны компании.

Часто такое сопроводительное письмо играет большую роль при принятии решения пригласить ли кандидата на собеседование: оно показывает, что кандидат заинтересован именно в этой работе, а не рассылает резюме на все вакансии подряд.

Вакансии бывают очень разные, поэтому вид и содержание резюме могут очень сильно отличаться. Если место работы, на которое вы претендуете, творческое, где нужны нестандартные подходы к работе, креатив, то и резюме должно быть таким. Можно сделать его в виде инфографики. Такое предложение своих умений точно привлечет внимание работодателя.

Обязательно указывайте в резюме ссылки на примеры своих работ, сделайте своеобразное портфолио. Чем интереснее и привлекательнее резюме, тем больше у вас шансов заинтересовать своей кандидатурой работодателя. Но не увлекайтесь: я не думаю, что работодатель оценит чрезмерный креатив, при поиске бухгалтера или финансового аналитика.

Сейчас активно обсуждается вопрос о том, надо ли давать ссылки на свои профили в соцсетях. Я считаю, что надо. Все равно HR-ы и работодатели активно мониторят деятельность кандидатов в соцсетях. И об этом надо помнить, решая какие личные фото или рассуждения о жизни выкладывать на страничке.

В резюме непременно должно быть указано образование. Особенно важно, если оно профильное. Также надо написать дополнительном обучении, которое вы проходили. Это могут быть курсы, тренинги, семинары. Если человек хочет развиваться, постоянно повышает свою квалификацию, то это дополнительный плюс. Если в требованиях вакансии указано владение иностранным языком, то обязательно напишите о вашем уровне владения ним.

Часто спрашивают о том, надо ли указывать в резюме желаемый уровень заработной платы. Мой ответ – надо. Только, опять же, объективно оценивая себя. Наверняка вы знаете, какой у вас профессиональный уровень и сколько, в среднем, платят таким сотрудникам. Подумайте над тем, ниже какого уровня вы не готовы опустить планку, а какой уровень зарплаты для вас будет комфортным. Исходя из всех этих цифр, выведите для себя реальный уровень оплаты. Можно сделать его немного больше, но никак не уводить в заоблачные дали.

Напоследок один элементарный совет, даже не совсем удобно говорить об этом взрослым людям… Но не сказать об этом я просто не могу. Перед отправкой проверьте резюме на наличие ошибок! Неряшливо написанное резюме вряд ли будут рассматривать на серьезную должность.