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Решение об отмене депортации украинского писателя Сергея Жадана из Беларуси принималось «на высшем уровне».

Об этом заявил начальник департамента гражданства и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

«На самом высоком уровне», – отметил Бегун.

Он подтвердил, что Жадан находится в списках лиц, которым запрещен въезд в Россию, что также касается Беларуси и Казахстана, которые находятся с РФ в одной визовой зоне.

Вместе с тем Бегун отметил, что компетентные органы Беларуси имеют право пропустить в свое государство иностранцев, находящихся в российском стоп-списке. Решение принимается после целевого обращения конкретного лица.

На вопрос, почему так произошло, что Жадана сначала пустили на территорию страны, куда он и раньше приезжал без проблем, он заявил: «Потому что у него транскрипция в паспорте и списке разная, написание фамилии отличается на две буквы. А в системах внутренних органов более расширенные сведения, несколько иные доказательства, которые предполагают более расширенный поиск, и органы МВД определили, что персональные данные внесены в список. Поэтому его и задержали».

Отвечая на вопрос, почему с Жаданом обошлись так жестко (писателя в два часа ночи вывезли из гостиницы в участок, поставили в паспорте штамп о депортации и потребовали покинуть пределы страны), Бегун сказал: «Потому что у него «окраска» соответствующая».

Напомним, украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля, ему сообщили о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок.

Посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания Жадана.

Кроме того, в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, а министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимир Макеем относительно задержания украинского писателя.

Позже в тот же день Беларусь отменила запрет на въезд Жадану.

 

 

 

 
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