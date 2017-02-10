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Военные, которые присоединились к блокированию железной дороги на Донбассе, должны быть наказаны. Об этом народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова заявила в интервью журналистам в Верховной Раде, сообщает пресс-служба политсилы.

«Сегодня действующие военнослужащие, несущие службу в 16-м батальоне 58 бригады Вооруженных сил Украины, объявили об участии в блокировании железной дороги, которая соединяет Украину и оккупированные территории. Но это так называемое блокирование, не имеет ничего общего с борьбой против «ЛНР/ДНР», - заявил она.

По словам нардепа, «представители правительства сегодня четко и аргументировано доказали, что блокада подрывает энергетическую безопасность Украины, ведет к остановке предприятий, обеспечивающих теплом десятки городов на линии соприкосновения и рабочими местами сотни тысяч украинских граждан».

Она обратилась к военным прекратить блокирование железной дороги, которая соединяет Украину и оккупированные территории.

«Также я уже направила депутатское обращение к министру обороны, к генпрокурору и председателю СБУ с требованием дать юридическую оценку действиям военнослужащим, которые будут участвовать в блокировании железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и привлечь их к ответственности. Я также требую привлечь к ответственности организаторов привлечения военнослужащих к противоправным действиям и измене присяге», - резюмировала Рычкова.

Как известно, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

30 января в Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная. 

2 февраля активисты перекрыли железнодорожную ветку Курдюмовка-Горловка в Донецкой области.

 
ForUm

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