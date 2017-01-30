В Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

«В блокаде торговли на крови внезапно появился новый фактор! Ребята сообщают, что в километре от них, в районе «серой зоны» неизвестные демонтировали рельсы. Очевидно, местные патриоты Украины устали ждать пока закончится война и они решили прекратить финансирование оккупантов, чтобы приблизить ее окончание», – отметил он.

В то же время Семенченко не исключил, что это может быть провокацией. «Других версий у меня нет. В любом случае по этой линии уже никто никуда не едет», – подчеркнул он.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

Заместитель министра по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука заявил, что заблокированный ветеранами АТО железнодорожный путь связан с поставками угля на ТЭС в Счастье, которая обеспечивает электроэнергией всю Луганскую область.