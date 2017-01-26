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Ветераны АТО заблокировали движение поездов еще на одной железнодорожной станции в Луганской области, сообщается на странице штаба акции в Facebook.

«Мы открыли второй пункт блокады финансирования терроризма и торговли с оккупантами. Это станция Светланово», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый редут находится всего в нескольких километрах от линии соприкосновения. «Поэтому большую часть времени тратим на инженерное оборудование местности. Продолжение следует», – подчеркнули в штабе.

Напомним, 25 января народный депутат, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. 

Заместитель министра по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука заявил, что заблокированный ветеранами АТО железнодорожный путь связан с поставками угля на ТЭС в Счастье, которая обеспечивает электроэнергией всю Луганскую область.
ForUm

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