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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявляет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Украину в ближайшие месяцы.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве, сообщает УНИАН.

Чавушоглу рассказал о запланированных визитах лидера Турецкого государства в Украину и РФ. «Оба визита будут проведены в ближайшие месяцы», - заявил Чавушоглу.

Также он сказал, что для определения даты визита Эрдогана в Украину сегодня этот вопрос обсуждал с Климкиным. «И в ближайшее время мы объявим о датах визитов нашего президента как в Москву, так и Киев», - отметил Чавушоглу.

«Безусловно, во время этих визитов на повестке дня будут двусторонние вопросы. И конечно, будут рассмотрены региональные вопросы и вопросы безопасности», - сказал Чавушоглу. По его словам, с Россией проводится совместная работа по поводу ситуации в Сирии.

 
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