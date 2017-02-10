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В Украине есть достаточно ресурсов для того, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, которое поступает из Донбасса, в случае принятия соответствующего политического решения. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Если будет принято политическое решение и на уровне государства скажут, блокируем и больше не идет никакой обмен товарами, в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы», - сообщил министр.

Однако он также отметил, что в случае отказа придется найти порядка 15 млрд дополнительных средств, сообщает Укринформ.

«Надо понять сразу, это 15 миллиардов дополнительных средств, и мы должны понять, что эти 15 миллиардов... за чей счет бал будет», - сказал Насалик.

Со слов министра, эти 15 млрд лягут на плечи экономики и потребителей.

Напомним, ранее Насалик заявил, что в Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии из-за блокады Донбасса.

Как известно, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

30 января в Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная. 

2 февраля активисты перекрыли железнодорожную ветку Курдюмовка-Горловка в Донецкой области.
ForUm

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