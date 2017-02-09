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Национальное антикоррупционное бюро отрицает обвинения в якобы срыве приватизации и блокировании высокодоходной деятельности ОАО «Объединенная горно-химическая компания». Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Обвинения в адрес НАБУ в якобы срыве приватизации и блокировании высокодоходной деятельности «ОГХК» не соответствуют действительности и отвлекают внимание общества от реального положения дел в обществе», - говорится в заявлении.

Из материалов расследования, собранных под процессуальным руководством прокуроров САП, в частности аудиозаписи телефонных разговоров одного из подозреваемых, следует, что руководство компании, готовилось к осуществлению приватизации «ОГХК», вероятно, в свою пользу.

Кроме того, по версии сыщиков, организаторы схемы не хотели развивать компанию, выводили из нее финансовые ресурсы, сокращали штат сотрудников, при этом договариваясь о поставках продукции на временно оккупированную территорию на востоке страны.

Досудебное расследование по данным фактам продолжается.

Напомним, детективы НАБУ конце января задержали должностных лиц ОАО «Объединенная горно-химическая компания» по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб предприятию на сумму более 300 млн грн.

Коррупционная схема, по мнению детективов Бюро, сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии.

Трое участников преступной группы, среди которых – исполняющий обязанности председателя правления ОАО «ОГХК», задержаны. 27 и 28 января Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
ForUm

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