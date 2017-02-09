Верховная Рада утвердила Олега Марцеляка кандидатом в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает информационное управление Аппарата ВР.
За соответствующее постановление №5418 «Об определении кандидатуры в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции» проголосовало 226 народных депутатов.
Документом предусмотрено во исполнение статьи 5 Закона Украины «О предотвращении коррупции» определить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по представлению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Марцеляка Олега Владимировича - председателя Антикоррупционного комитета Ассоциации украинских юристов.
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