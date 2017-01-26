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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении двум должностным лицам ОАО «Объединенная горно-химическая компания». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Начальника отдела продаж и маркетинга ОАО «ОГХК» и экс-заместителя директора подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ( «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору») и ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 января детективы Бюро также сообщили о подозрении и. о. председателя правления ОАО «ОГХК». Ходатайство об избрании меры пресечения задержанным подадут в суд в ближайшее время.

Упомянутых лиц задержали в ходе расследования уголовного производства по факту нанесения ущерба ОАО «ОГХК» на сумму более 300 млн грн.
ForUm

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