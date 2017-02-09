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Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда не планирует в ближайшую неделю рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша в размере 1 млрд долл. по программе расширенного финансирования EFF. 

Расписание заседаний Совета, опубликованное на сайте Фонда, сформировано вплоть до 17 февраля. В перечне тем для обсуждения - консультации с правительством Мальты и постпрограммный мониторинг экономики Португалии, сообщает УНИАН.

Анонсированный украинскими властями еще в январе третий пересмотр программы реформ, предполагающий выделение очередного кредитного транша, в расписании заседаний Совета не значится. 

Напомним, 6 февраля министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина и Международный валютный фонд завершают обсуждение технических деталей продолжения программы сотрудничества и получения четвертого по счету кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

Ранее Данилюк заявлял, что очередной транш от МВФ поступит в начале февраля
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