Национальное антикоррупционное бюро разоблачило коррупционную схему в «Объединенной горно-химической компании».

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн грн.

«Только что детективы НАБУ задержали и.о. председателя правления ОАО «Объединенная горно-химическая компания», который может быть причастен к нанесению ущерба ГП на сумму более 300 млн грн», - отмечается в сообщении.

Позже был задержан еще один подозреваемый.

«Детективы задержали еще одного участника коррупционной схемы, по которой ОАО «Объединенная горно-химическая компания» понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Им оказался экс-заместитель директора ГП «ОГХК», - сообщили в НАБУ.

Согласно данным в госрестре, и. о. руководителя ПАО является Руслан Журило.

Как сообщает Украинская правда, в прошлом году тогдашний председатель МЭРТ Абромавичюс добивался его увольнения с должности.

Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.