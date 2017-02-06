Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи обстрелом 1 февраля транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередной провокацией со стороны РФ – обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что российской стороне выражено категорическое требование «прекратить международно-противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. вооруженные провокации в исключительной (морской) экономической зоне Украины, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных».

Напомним, 1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВСУ Ан-26.

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