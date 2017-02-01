В среду, 1 февраля, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания», - отметил он.

Кроме того, по его словам, экипажем было обнаружено и зафиксировано работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

«После возвращения летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3 см пулевое отверстие - последствие обстрела самолета из стрелкового оружия», - рассказал министр.

Напомним, ранее в украинской пограничной службе сообщали, что Россия продолжает незаконные разведывательно-буровые работы на морском шельфе Украины.