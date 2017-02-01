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В штабе российского Черноморского флота опровергли сообщения украинского руководства об обстреле самолета Ан-26.

По словам представителя штаба, все заявления Киева об обстреле самолета – «абсолютная ложь», сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром в период с 11:30 по 12:00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» в Черном море», — отметил он.

При этом во время второго захода Ан-26 охранник буровой платформы подал четыре световых сигнала из «сигнального» пистолета, чтобы предотвратить столкновение самолета с мачтой вышки.

«Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть», — резюмировали в штабе флота.

Напомним, глава Минобороны Степан Полторак заявил, что во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВСУ Ан-26.

 

 
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