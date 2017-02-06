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Генеральная прокуратура России отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Куренной пояснил, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича, сообщает РИА Новости.

По его словам, в результате указанные ходатайства оставлены без удовлетворения на основании пункта 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче. Украинская сторона была об этом проинформирована. Согласно указанной статье конвенции, выдача не осуществляется, если человека обвиняют в совершении политического преступления. То же правило применяется, когда у запрашиваемой стороны есть основания предполагать, что человеку формально предъявляют обвинения в уголовном преступлении, а на самом деле будут преследовать из-за его расы, религии, национальности или политических убеждений.

Представитель Генпрокуратуры РФ уточнил, что российское надзорное ведомство отказало Киеву в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.

Как ранее сообщал ForUm, в июне 2016 года Генеральная прокуратура России в очередной раз отказалась арестовать и выдать по запросу Киева Януковича. 

Ранее Генпрокуратура Украины получила от Москвы отказы по двум запросам на выдачу бывшего президента.
ForUm

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