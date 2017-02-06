Сегодня в Авдеевке на обучение в школы пришло 505 учеников, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Все школы города функционируют, в том числе школа №4, которая находится в частном секторе. Здесь обучение пришло 35 детей», - написал он в Facebook.

По словам Жебривского, 89 школьников, которые на прошлой неделе централизованно выехали с родителями или сопровождающими лицами в санатории Святогорска, также сегодня пошли учиться в школу в «Изумрудном городке».

Дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске.

Глава ОВГА добавил, что обучение в школах Марьинки и Красногоровки проходит в обычном режиме.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке.

6 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.