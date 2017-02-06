также в разделеОбщество
6 февраля. Картина дня 36
В Днипре хотят установить двухметровую статую Ждуна 448
Чиновницу КГГА поймали на взятке 20
Штаб: НВФ отказываются забирать тела убитых под Авдеевкой 44
НАБУ задержало 5 человек, подозреваемых в хищении средств «Энергоатома» 11
НАПК: Количество электронных деклараций увеличится на 700 тысяч 24
Украинский «Руслан» спас Boeing, который застрял в зоне вечной мерзлоты 68
МИД требует от РФ наказать виновных в обстреле украинского Ан-26 33
В Украину идут сильные морозы 164
В краматорском заведении нашли «жучки» для слежки за военными 33
Начальник управления исполнительной службы на Волыни пойман на взятке 19
ГПУ завершила досудебное расследование против Гречковского 12
В феврале начнутся очередные сборы резервистов 60
Жителям Авдеевки дали воду 22
В Одессе более 100 тысяч верующих поклонились мощам Пантелеимона Целителя 41
Парасюк утверждает: инцидент на блокпосту был, драки – нет 77
Всем жителям Авдеевки вернули электроснабжение 25
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу 32

Сегодня в Авдеевке на обучение в школы пришло 505 учеников, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.  

«Все школы города функционируют, в том числе школа №4, которая находится в частном секторе. Здесь обучение пришло 35 детей», - написал он в Facebook.

По словам Жебривского, 89 школьников, которые на прошлой неделе централизованно выехали с родителями или сопровождающими лицами в санатории Святогорска, также сегодня пошли учиться в школу в «Изумрудном городке».

Дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске.

Глава ОВГА добавил, что обучение в школах Марьинки и Красногоровки проходит в обычном режиме.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке.

6 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Ботинки зимние