Ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке.

Об этом Президенту Петру Порошенко доложил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«Украинские электрики вместе с пиротехниками ГосЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап – присоединение к трансформаторным подстанциям», - написал он в Facebook.

Как известно, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Ремонтники каждый день пытаются восстановить электроснабжение, однако их попытки тщетны из-за обстрелов.

5 февраля днем ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий электроснабжения в Авдеевке.