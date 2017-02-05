По состоянию на 10:00 воскресенья, 5 февраля, из Авдеевки эвакуированы 290 человек, в том числе 42 человека пожилого возраста и 135 детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В настоящее время в мобильные пункты обогрева с начала их функционирования обратились 10580 человек, питание осуществляется 3 полевыми кухнями. Организована и проводится выдача населению города гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, пока выдано 5133 набора. В сутки выдано 7 т овощей, 800 буханок хлеба, одеяла, матрасы и свечи.

Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 единиц техники.

Как известно, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Ремонтники каждый день пытаются восстановить электроснабжение, однако их попытки тщетны из-за обстрелов.

В субботу, 4 февраля, члены НВФ обстреляли украинских электриков в Авдеевке, помешав возобновить поставки электроэнергии в город.