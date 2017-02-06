Национальная полиция Украины получила документальное подтверждение о предоставлении корпорацией Mitsubishi Motors скидки в 13% на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые закупались для нужд ведомства. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Дополнительное соглашение к договору предусматривает снижение цены для украинской полиции на 13%, что в абсолютных цифрах дает экономию 124 миллиона гривен. Итоговая стоимость одного автомобиля составляет по факту 47500 долл.», - написал он в Facebook.

Таким образом, по предварительным расчетам, Нацполиция получает возможность закупить дополнительно около 90 автомобилей. Закупка будет проводиться через систему электронных торгов ProZorro.

Согласно дополнительному соглашению, соответствующая часть суммы, перечисленной согласно договору ООО «НІКО ДІАМАНТ», будет возвращена на счет НПУ Украины в течение 15 рабочих дней.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков обратился к президенту Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко с просьбой о снижении цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены для нужд Нацполиции.

Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей по цене 1 510 932 грн, что в денежном эквиваленте составляет 58 600 долл. за один автомобиль.

СМИ сообщали, что средняя цена гибридных автомобилей, которые полиции согласилась поставить фирма с орбиты лидеров «Народного фронта», завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена не является завышенной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 23 января начали досудебное расследование по данному делу.