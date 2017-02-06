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Несмотря на сложные погодные условия, утром 6 февраля движение пассажирских поездов осуществляется по графику. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализници».

«На работы по очистке от снега путей, вокзалов и станций в целом вышли около 750 железнодорожников», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ночь с 5 на 6 февраля мощные осадки в виде снега выпали на территории регионального филиала «Юго-Западная железная дорога». Мелкий снег также шел на территории филиала «Одесская железная дорога» и на отдельных станциях филиала «Львовская железная дорога».

«Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда ходили по графику, даже в сложных погодных условиях. В частности, только около 600 работников были задействованы на снегоочистительных работах на станциях и путях Юго-Западной железной дороги, где минувшей ночью выпало наибольшее количество снежных осадков», - сказано в сообщении.

Кроме того, в течение ночи снегоуборочные путевые машины работали на станции Хутор - Михайловский Юго-Западной железной дороги и на станциях Приднепровской железной дороги.

Напомним, из-за сильного снегопада общественный транспорт Киева переходит на специальный режим движения.
ForUm

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