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Детективы Национального антикоррупционного бюро 23 января начали досудебное расследование по делу о закупке гибридных внедорожников Mitsubishi Outlander PHEV для нужд Нацполиции.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Transparency International Украина.

Предварительная квалификация уголовного преступления – ч.2 ст. 364. (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия).

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков обратился к президенту Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко с просьбой о снижении цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции.

Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей по цене 1 510 932 грн, что в денежном эквиваленте составляет 58 600 долл. за один автомобиль.

СМИ сообщали, что средняя цена гибридных автомобилей, которые полиции согласилась поставить фирма с орбиты лидеров «Народного фронта», завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена не является завышенной.

Корпорация Mitsubishi Motors в Украине согласилась предоставить скидку на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в размере до 14% от начальной стоимости проекта.

 
ForUm

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