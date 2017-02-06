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В понедельник, 6 февраля, в Украине стартует регистрация для участия во внешнем независимом оценивании, которая продлится до 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Основная сессия ВНО пройдет с 23 мая по 16 июня.

Также состоится дополнительная сессия с 3 по 12 июля, на которую можно будет зарегистрироваться с 3 по 20 мая.

В этом году для выпускников 2017 года первым обязательным предметом будет украинский язык и литература. Второй предмет нужно выбрать между математикой и историей. Третий - из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия. Кроме того, можно сдать в форме ВНО еще один, четвертый предмет, который не является обязательным.
ForUm

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