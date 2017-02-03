Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев подтвердил визит министра иностранных дел Павла Климкина в Израиль.

В ходе брифинга он сообщил, что визит Климкина направлен на укрепление партнерских отношений между странами.

«Действительно, Павел Климкин осуществил визит в Израиль, и это связано с тем, что мы пытаемся укрепить наши партнерские отношение с этой важной для нас страной», - заявил Елисеев, передает 112 Украина.

«Договорено, что в ближайшее время состоится долгожданный визит премьер-министра Украины в Израиль, и сейчас мы по дипломатическим каналам согласовываем сроки этого визита», - добавил замглавы АП.

Он также отметил, что визиту Климкина предшествовал телефонный разговор Петра Порошенко с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее СМИ сообщили, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится в Израиле с необъявленным визитом. При этом цель визита не оглашались.

Напомним, 24 декабря 2016 года Нетаньяху объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Это стало реакцией на поддержку Украиной в Совете Безопасности ООН резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.