Министерство обороны Украины отрицает применение баллистической ракеты «Точка-У» по Донецку. Об этом Українським Новинам сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак.

«Это фейк. Не верьте этому. Такого не было», - заявил он.

При этом Руснак не смог назвать причину сильного взрыва 2 февраля в Донецке, но отметил, что информацию по этому вопросу может предоставить Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее СМИ «ДНР» и России сообщили, что 2 февраля по Донецку украинской армией была применена баллистическая ракета «Точка-У».