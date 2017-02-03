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Национальный банк уже не ожидает получение 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций под государственные гарантии США в 2017 году. Об этом говорится в обнародованном ежеквартальном инфляционном отчете Нацбанка за январь, передают Українські Новини.

В обнародованном графике официального финансирования Украины в этом году исчез 1 млрд долларов от размещения под госгарантии США (в предыдущем отчете НБУ была информация об 1 млрд долларов).

В то же время Украина в 2017 году получит от МВФ 4,6 млрд долларов (ранее ожидалось 5,4 млрд долларов 4 траншами), от ЕС 1,3 млрд долларов, а также 0,3 млрд долларов от других доноров.

На 2018 год к получению запланировано около 3,9 млрд долларов от МВФ (в предыдущем отчете было 2,9 млрд долларов).

Кроме того, НБУ прогнозирует размещение правительством в следующем году еврооблигаций на 2 млрд долларов.

Напомним, Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на 1 млрд долларов под госгарантии США еще два года назад, в мае 2014 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 30 апреля 2019 года.

Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го. Cрок погашения - 29 мая 2020 года.
ForUm

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